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Медведеву грозит дисквалификация на Кубке Лэйвера

Первая ракетка России Даниил Медведев может получить дисквалификацию за бросок ракетки на Кубке Лэйвера. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Australian Open

В матче против американца Бена Шелтона (7:6, 5:7, 7:10) россиянин бросил ракетку в сторону зрителей после того, как проиграл на тай-брейке четыре очка подряд. Судья на вышке выписал Медведеву предупреждение, так как его действия могли нанести травмы окружающим.

На послематчевой пресс-конференции Медведев извинился перед зрителями за свое поведение.

«Когда ты никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — сказал Медведев.

Вопрос о дисквалификации Медведева может быть рассмотрен в скором времени.

Кубок Лэйвера завершился победой сборной Европы с Даниилом Медведевым, которая обыграла сборную мира (13:11).