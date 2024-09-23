Медведеву грозит дисквалификация на Кубке Лэйвера

В матче против американца Бена Шелтона (7:6, 5:7, 7:10) россиянин бросил ракетку в сторону зрителей после того, как проиграл на тай-брейке четыре очка подряд. Судья на вышке выписал Медведеву предупреждение, так как его действия могли нанести травмы окружающим.
На послематчевой пресс-конференции Медведев извинился перед зрителями за свое поведение.
«Когда ты никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — сказал Медведев.
Вопрос о дисквалификации Медведева может быть рассмотрен в скором времени.
Кубок Лэйвера завершился победой сборной Европы с Даниилом Медведевым, которая обыграла сборную мира (13:11).