Теннисный турнир в Санкт-Петербурге кардинально поменяет формат

«Мы хотим повысить стоимость каждого очка и каждого гейма, а также поднять накал командной борьбы. Так что по мере развития событий ставки будут повышаться, при этом каждый день будет важен именно в плане выигранных геймов. Планируем много разных новшеств, о которых объявим ближе к старту турнира. По части элементов уже играются турниры, но мы вносим свои моменты, чтобы игра стала более эмоциональной и живой, чтобы это не был классический теннис», — добавила гендиректор компании «Формула Теннис-Хоккей».