Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Пекине

28-летний Даниил Медведев в данный момент находится на пятом месте в рейтинге ATP. В 2022 году россиянин на протяжении 16 недель занимал первую строчку мирового рейтинга. Медведев — победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде. Даниил шесть раз выходил в финал турнира «Большого шлема», победил один раз — в 2021 году на Открытом чемпионате США.