Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Пекине

В матче первого круга турнира ATP-500 в Пекине Даниил Медведев обыграл 38-летнего Гаэля Монфиса. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4.
В следующем раунде Медведев встретится с другим представителем Франции Адрианом Маннарино, 44-й ракеткой мира.
Теннисный турнир в Пекине с призовым фондом 3,7 млн долларов проходит с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева со счетом 7:6, 7:6.
28-летний Даниил Медведев в данный момент находится на пятом месте в рейтинге ATP. В 2022 году россиянин на протяжении 16 недель занимал первую строчку мирового рейтинга. Медведев — победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде. Даниил шесть раз выходил в финал турнира «Большого шлема», победил один раз — в 2021 году на Открытом чемпионате США.