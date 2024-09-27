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Медведев — об отношениях со Зверевым: Мы не лучшие друзья

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях со 2-й ракеткой мира, Александром Зверевым из Германии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Australian Open

В сентябре 2024 года Медведев и Зверев в составе сборной Европы победили сборную Мира на Кубке Лэйвера. После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо немецкий теннисист признался, что совет россиянина помог ему переломить ход матча.

«Иногда на пресс-конференциях мы можем что-то сказать. Мы не лучшие друзья, это правда, но я думаю, что все мы в этой команде уважаем друг друга. Люди преувеличивают какие-то вещи, особенно в социальных сетях. Это то, что происходило со мной, Сашей, Стефаносом Циципасом. Временами мы спорили. Иногда кто-то мог что-то сказать на пресс-конференции. И это нормально. Через месяц мы даже не помним этого. На Кубке Лэйвера, я думаю, мы поддерживали друг друга как никогда раньше, и это забавное чувство», — передает слова Медведева Tennisworldusa.

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Это командный турнир, в котором сборная Европы противостоит сборной мира. Медведев во второй раз принял участие в Кубке Лейвера. Помимо Даниила и Зверева за Европу выступали Карлос Алькарас (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

Сборная Европы пять раз завоевывала Кубок Лейвера, команда мира — два.