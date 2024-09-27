Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над испанцем Роберто Карбальесом Баэной на старте турнира в Пекине. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Во втором круге турнира Карен сыграет против аргентинца Франсиско Cерундоло. Соперники сыграют друг с другом в седьмой раз. До этого во всех шести поединках победу праздновал Хачанов.
Карен Хачанов занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету россиянина шесть титулов ATP.
Теннисный турнир в Пекине с призовым фондом 3,7 млн долларов проходит с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева со счетом 7:6, 7:6.