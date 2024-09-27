Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Alfredo Moya/Jam Media/Getty Images

39-я ракетка мира Кудерметова обыграла представительницу Китая Ван Синьюй, занимающую 50-е место в рейтинге WTA, в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 43 минуты.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между француженкой Диан Парри и третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Ранее Кудерметова дошла до полуфинала на турнире категории WTA 500 в Сеуле, но проиграла в матче бразильянке Беатрис Хаддад-Маей, которая в последствии выиграла титул.

В другом матче дня 16-я ракетка мира Диана Шнайдер обырала американку Софию Кенин во втором круге соревнований в Пекине со счетом 6:3, 6:2. В третьем круге Шнайдер сыграет с победительницей встречи между Магдаленой Фрейх из Польши и американкой Алисией Паркс.

Общий призовой фонд турнира в Пекине составляет около $9 млн. Поебдительница соревнований получит $1,1 млн. В прошлом году турнир выиграла первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.