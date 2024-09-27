Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине

В другом матче дня 16-я ракетка мира Диана Шнайдер обырала американку Софию Кенин во втором круге соревнований в Пекине со счетом 6:3, 6:2. В третьем круге Шнайдер сыграет с победительницей встречи между Магдаленой Фрейх из Польши и американкой Алисией Паркс.