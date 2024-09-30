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Медведев выразил сочувствие Синнеру в связи с допинговым делом

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что сочувствует итальянцу Яннику Синнеру, которого обвиняют в употреблении допинга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Shi Tang/Getty Images

Напомним, 20 августа стало известно, что первая ракетка мира Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире в Индиан-Уэллсе.

Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Синнер избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.

Несколько дней назад WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ITIA и будет добиваться дисквалификации Синнера на срок до двух лет.

«Я сочувствую Яннику. Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Мы думали, что дело закончилось, но нет. Я не думаю, что это действительно плохо отражается на теннисе. Если бы 10 игроков топ-10 вдруг оказались на одном и том же препарате или что-то в этом роде, все было бы по-другому. Я думаю, что это просто индивидуальная ситуация, и скоро мы увидим, чем она закончится», — приводит слова Медведева The Tennis Letter в одной из соцсетей.

Сегодня, 30 сентября, Медведев и Синнер вышли в полуфинал турнира категории АТР 500 в Пекине. За выход в финал соревнований россиянин поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, а Синнер встретится с победителем пары Андрей Рублев — Бу Юнчаокете.

В прошлом году Синнер обыграл Медведева в финале турнира.