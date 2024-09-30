Медведев выразил сочувствие Синнеру в связи с допинговым делом

«Я сочувствую Яннику. Никто не хочет оказаться в такой ситуации. Мы думали, что дело закончилось, но нет. Я не думаю, что это действительно плохо отражается на теннисе. Если бы 10 игроков топ-10 вдруг оказались на одном и том же препарате или что-то в этом роде, все было бы по-другому. Я думаю, что это просто индивидуальная ситуация, и скоро мы увидим, чем она закончится», — приводит слова Медведева The Tennis Letter в одной из соцсетей.