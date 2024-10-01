Алькарас встретится с Синнером в финале турнира АТР 500 в Пекине

Янник Синнер второй год подряд вышел в финал соревнований в столице Китая. Теперь он имеет лучший процент среди всех игроков ATP по выходу в финал на турнирах, проходящих на хардовом покрытии, с начала 2023 года, сообщает OptaAce. Синнер сыграл в финале 13 из 23 турниров на харде, в которых принимал участие за последние два года, добившись таким образом процента 56,5. Второе место по этому показателю занимает Новак Джокович (54,5). На тертьей строчке располагается Даниил Медведев с процентом 41,7.