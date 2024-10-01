Алькарас встретится с Синнером в финале турнира АТР 500 в Пекине

Синнер играл против 96-й ракетки мира Бу Юнчаокете из Китая и одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте 2 часа 4 минуты.
В финале турнира Синнер сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее за 1 час 28 минут обыграл прошлогоднего финалиста россиянина Даниила Медведева.
Янник Синнер второй год подряд вышел в финал соревнований в столице Китая. Теперь он имеет лучший процент среди всех игроков ATP по выходу в финал на турнирах, проходящих на хардовом покрытии, с начала 2023 года, сообщает OptaAce. Синнер сыграл в финале 13 из 23 турниров на харде, в которых принимал участие за последние два года, добившись таким образом процента 56,5. Второе место по этому показателю занимает Новак Джокович (54,5). На тертьей строчке располагается Даниил Медведев с процентом 41,7.
Счет личных встреч между 23-летним Синнером и 21-летним Алькасаром — 5−4 в пользу испанца. В этом году спортсмены встречались дважды. Алькарас обыграл Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Пройдя в финал на этих турнирах Карлос Алькарас завоевал титул.
Турнир в Пекине завершится 2 октября. Его призовой фонд составляет более $3,7 млн. Действующим победителем соревнований является Синнер, который в прошлом году в финале обыграл Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.