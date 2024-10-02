Джокович — о допинг-деле Синнера: Очевидно, система не работает

Напомним, 20 августа стало известно, что первая ракетка мира Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Синнер избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и $325 тыс. призовых.
Несколько дней назад WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ITIA и будет добиваться дисквалификации Синнера на срок до двух лет.
«Я думаю, совершенно очевидно, что наша система не работает, это поймут люди, которые даже не следят за нашим спортом. Слишком много регулирующих органов, непоследовательность в их решениях и все, что происходит, совсем не помогает теннису. Янник выиграл все три апелляции, с которыми столкнулся, и теперь ему предстоит еще одно судебное разбирательство. Должно быть, ему и его семье очень тяжело.
Больше всего меня удивляет его впечатляющий уровень игры, он выигрывает большинство матчей, несмотря на то, что находится в подобной ситуации. Я просто надеюсь, что это дело удастся разрешить как можно скорее, потому что все происходящее не идет на пользу теннису», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции перед «Мастерсом» в Шанхае Punto de Break.
Сегодня, 2 октября, Синнер уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира категории АТР 500 в Пекине. Для итальянца это поражение стало шестым в сезоне. Три из шести поражений он потерпел от Алькараса. В этом году Синнер завоевал шесть титулов, включая победы на Australian Open и US Open.