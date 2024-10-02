Джокович — о допинг-деле Синнера: Очевидно, система не работает

«Я думаю, совершенно очевидно, что наша система не работает, это поймут люди, которые даже не следят за нашим спортом. Слишком много регулирующих органов, непоследовательность в их решениях и все, что происходит, совсем не помогает теннису. Янник выиграл все три апелляции, с которыми столкнулся, и теперь ему предстоит еще одно судебное разбирательство. Должно быть, ему и его семье очень тяжело.



Больше всего меня удивляет его впечатляющий уровень игры, он выигрывает большинство матчей, несмотря на то, что находится в подобной ситуации. Я просто надеюсь, что это дело удастся разрешить как можно скорее, потому что все происходящее не идет на пользу теннису», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции перед «Мастерсом» в Шанхае Punto de Break.