Халеп выиграла первый матч с 2022 года после допинг-скандала

12 сентября 2023 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации 32-летней Халеп до 6 октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В своей апелляции Халеп требовала отмены решения ITIA и всех наложенных санкций.