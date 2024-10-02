Халеп выиграла первый матч с 2022 года после допинг-скандала

Занимающая 1130-е место в мировом рейтинге Халеп обыграла представительницу Австралии Арину Родионову на турнире категории WTA 125 в Гонконге в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
Для Халеп эта победа стала первой с августа 2022 года. В следующем круге румынская спортсменка встретится с россиянкой Анной Блинковой.
В марте 2024 года Симона Халеп вернулась в тур после дисквалификации за допинг.
Напомним, в октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат — роксадустат.
12 сентября 2023 года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации 32-летней Халеп до 6 октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В своей апелляции Халеп требовала отмены решения ITIA и всех наложенных санкций.
Позднее CAS сократил срок дисквалификации румынки с четырех лет до девяти месяцев. Теннисистке засчиталось временное отстранение от соревнований. Кроме того, ITIA обязано выплатить Халеп 20 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации издержек.