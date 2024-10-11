Соболенко уверенно вышла в полуфинал турнира WTA в Ухане

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Соболенко сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк-пойнт из шести.