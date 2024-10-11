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Соболенко уверенно вышла в полуфинал турнира WTA в Ухане

Вторая ракетка мира Арина Соболенко разгромила представительницу Польши Магдалену Френх (6:2, 6:2) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Соболенко сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету ее соперницы два эйса, ни одной двойной ошибки и один брейк-пойнт из шести.

Соболенко продлила свою победную серию на турнире в Ухане до рекордных 15 матчей. 26-летняя белоруска еще ни разу не проигрывала на турнире в Ухане.

За выход в финал турнира Соболенко сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Коко Гауфф, которая в утреннем матче обыграла еще одну представительницу Польши Магду Линетт (6:0, 6:4). Счет в личных встречах — 4−3 в пользу Гауфф.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2020 года. Соболенко дважды побеждала на этом турнире — в 2018 и 2019 годах.