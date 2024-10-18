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Андреева вслед за Касаткиной вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В четвертьфинале 17-летняя теннисистка встречалась с 13-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой из Чехии, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 7:6, 3:2 в пользу россиянки.

Соперницей Андреевой в полуфинале станет победительница сегодняшнего матча между россиянкой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой. Начало — в 15:40 по московскому времени.

Ранее в полуфинал турнира прошла первая ракетка России Дарья Касаткина, обыгравшая представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:4, 1:6, 7:6).

Турнир WTA в Нинбо завершится 20 октября. Призовой фонд соревнований составляет 922,5 тыс. долларов. Действующей победительницей турнира является Онс Жабер из Туниса, которая в прошлогоднем финале обыграла россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).