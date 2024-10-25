Касаткина проиграла 155-й ракетке мира на турнире в Токио

Матч продолжался 1 час 19 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, и реализовала три из трех брейк-пойнта. Кенин допустила одну двойную ошибку и выиграла пять из восьми брейк-пойнтов.
Соперницей Кенин по полуфиналу турнира в Токио будет британка Кэти Бултер.
В другой полуфинал вышла россиянка Диана Шнайдер. Она должна была сыграть против японки Саяки Исии, однако местная теннисистка отказалась от участия в матче. За выход в финал Шнайдер сразится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и канадкой Лейлой Фернандес.
Турнир WTA в Токио с призовым фондом 920 тыс. долларов завершится в воскресенье, 27 октября. Действующей победительнице турнира является россиянка Вероника Кудерметова, которая в прошлогоднем финале обыграла Джессику Пегулу (7:5, 6:1).