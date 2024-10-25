Касаткина проиграла 155-й ракетке мира на турнире в Токио

В другой полуфинал вышла россиянка Диана Шнайдер. Она должна была сыграть против японки Саяки Исии, однако местная теннисистка отказалась от участия в матче. За выход в финал Шнайдер сразится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и канадкой Лейлой Фернандес.