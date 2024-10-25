Янник Синнер откровенно высказался о допинговом скандале

«Если бы я чувствовал вину, то не смог бы продолжать играть. И я благодарен свой команде, потому что она очень мне помогла. Когда я побеждаю на турнирах — я всегда посвящаю их близким. Я рад, что сумел справиться с этой ситуацией. Но был период, когда я чувствовал себя в безопасности только на корте. В такие моменты я надевал кепку и говорил себе, что существует только теннисный мяч и ничего больше. Мне нужно выполнить подачу и не думать ни о чем другом. Это моя работа. Мне нельзя было позволить, чтобы что-то вмешалось в мои дела», — добавил Янник.