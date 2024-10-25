Янник Синнер откровенно высказался о допинговом скандале

20 августа стало известно, что итальянский теннисист Янник Синнер весной дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток. Синнер избежал дисквалификации, но был лишен рейтинговых очков и 325 тысяч долларов призовых.
«Когда еще не было новостей — я не знал, как себя вести. Я не мог никому открыться, я не знал, что будет с командой. Обычно я все контролирую, но не в этом случае. Но однажды я проснулся и сказал себе: “Я не сделал ничего неправильного”. Бывало, что я побеждал после того, как узнал о результатах и был разбит. У меня спрашивали, почему я грустный, а я отвечал: “Нет, все в порядке”. Перед некоторыми играми я не мог спать», — сказал Синнер в интервью Sky Sport.
«Если бы я чувствовал вину, то не смог бы продолжать играть. И я благодарен свой команде, потому что она очень мне помогла. Когда я побеждаю на турнирах — я всегда посвящаю их близким. Я рад, что сумел справиться с этой ситуацией. Но был период, когда я чувствовал себя в безопасности только на корте. В такие моменты я надевал кепку и говорил себе, что существует только теннисный мяч и ничего больше. Мне нужно выполнить подачу и не думать ни о чем другом. Это моя работа. Мне нельзя было позволить, чтобы что-то вмешалось в мои дела», — добавил Янник.
23-летний итальянец в 2024 году выиграл свои первые два турнира «Большого шлема» — Открытые чемпионаты Австралии и США. Также в этом году Янник Синнер впервые в своей карьере возглавил мировой рейтинг ATP. В данный момент Синнер также находится на первой строчке, второе место рейтинга занимает испанец Карлос Алькарас, на третьем — представляющий Германию Александр Зверев.