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Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге, обыграв голландку Сюзан Ламенс (6:0, 6:7, 6:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Шнайдер выполнила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 9 из 11 брейк-пойнтов. Ее соперница дважды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов.

По ходу второго сета Шнайдер вела со счетом 5:3, но затем дважды проиграла гейм на своей подаче и упустила победу в партии на тай-брейке.

За выход в финал Шнайдер, которая имеет на турнире первый посев, сыграет с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и американкой Бернардой Пера. Шнайдер осталась единственной представительницей России на турнире в Гонконге после вылета Анастасии Захаровой, которая ранее уступила второй сеяной британке Кэти Бултер (4:6, 0:6).

Турнир WTA в Гонконге завершится в воскресенье, 3 ноября. Действующей победительницей турнира является Лейла Фернандес, которая в прошлогоднем финале обыграла чешку Катерину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).