Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Гонконге

За выход в финал Шнайдер, которая имеет на турнире первый посев, сыграет с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и американкой Бернардой Пера. Шнайдер осталась единственной представительницей России на турнире в Гонконге после вылета Анастасии Захаровой, которая ранее уступила второй сеяной британке Кэти Бултер (4:6, 0:6).