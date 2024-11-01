Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Гонконге

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Шнайдер выполнила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 9 из 11 брейк-пойнтов. Ее соперница дважды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и выиграла четыре из семи брейк-пойнтов.
По ходу второго сета Шнайдер вела со счетом 5:3, но затем дважды проиграла гейм на своей подаче и упустила победу в партии на тай-брейке.
За выход в финал Шнайдер, которая имеет на турнире первый посев, сыграет с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и американкой Бернардой Пера. Шнайдер осталась единственной представительницей России на турнире в Гонконге после вылета Анастасии Захаровой, которая ранее уступила второй сеяной британке Кэти Бултер (4:6, 0:6).
Турнир WTA в Гонконге завершится в воскресенье, 3 ноября. Действующей победительницей турнира является Лейла Фернандес, которая в прошлогоднем финале обыграла чешку Катерину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).