Касаткина разгромно проиграла Швентек на Итоговом турнире

Встреча продолжалась всего 52 минуты. Касаткина допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Касаткина выступила на Итоговом турнире WTA после снятия американки Джессики Пегулы из-за травмы левого колена, которая после двух поражений лишилась шансов на выход в полуфинал.
Ранее в полуфинал Итогового турнира вышли белоруска Арина Соболенко, китаянка Чжэн Цинвэнь и американка Коко Гауфф. Швентек выйдет в полуфинал, если Гауфф сегодня обыграет чешку Барбору Крейчикову.
Итоговый турнир в Эр-Рияде завершится в субботу, 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Швентек, которая в прошлогоднем финале разгромно обыграла Пегулу (6:1, 6:0).