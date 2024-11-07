Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касаткина разгромно проиграла Швентек на Итоговом турнире

Первая ракетка России Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира Иги Швентек (1:6, 0:6) на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась всего 52 минуты. Касаткина допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Касаткина выступила на Итоговом турнире WTA после снятия американки Джессики Пегулы из-за травмы левого колена, которая после двух поражений лишилась шансов на выход в полуфинал.

Ранее в полуфинал Итогового турнира вышли белоруска Арина Соболенко, китаянка Чжэн Цинвэнь и американка Коко Гауфф. Швентек выйдет в полуфинал, если Гауфф сегодня обыграет чешку Барбору Крейчикову.

Итоговый турнир в Эр-Рияде завершится в субботу, 9 ноября. Действующей победительницей турнира является Швентек, которая в прошлогоднем финале разгромно обыграла Пегулу (6:1, 6:0).