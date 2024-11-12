Испанское СМИ: Медведев запятнал теннис своим позорным шоу

Во время перерыва между сетами Медведев разбил ракетку и выкинул ее за скамейку. Во втором сете он демонстративно швырнул ракетку за пределы корта, а затем ударил ей по микрофону. Далее Медведев несколько раз подбрасывал ракетку в воздух и ронял, а в концовке матча решил взять ее обратной стороной и пробовать сыграть рукояткой.