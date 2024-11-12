Испанское СМИ: Медведев запятнал теннис своим позорным шоу

Испанские журналисты раскритиковали 28-летнего россиянина за его странное поведение в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP против американца Тейлора Фрица (4:6, 3:6).
Во время перерыва между сетами Медведев разбил ракетку и выкинул ее за скамейку. Во втором сете он демонстративно швырнул ракетку за пределы корта, а затем ударил ей по микрофону. Далее Медведев несколько раз подбрасывал ракетку в воздух и ронял, а в концовке матча решил взять ее обратной стороной и пробовать сыграть рукояткой.
«Медведев запятнал теннис этим позорным новым шоу», — подписано видео.
За бросание ракетки Медведев дважды был наказан. В первый раз он отделался предупреждением, а за второе нарушение лишился очка во втором сете.
Сегодня Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Начало матча — не ранее 16:00 по московскому времени. В среду, 13 ноября, россиянин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем также представляет Андрей Рублев, который в первом матче уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6).