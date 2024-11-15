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Фрэнсис Тиафо получил самый большой штраф в истории тенниса

Американского теннисиста Тиафо оштрафовали на 120 тысяч долларов после проигранного матча с россиянином Романом Сафиуллиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Фрэнсис Тиафо был наказан за оскорбление судьи после матча против россиянина Романа Сафиуллина на октябрьском турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

Тиафо проиграл Сафиуллину в матче третьего круга — 7:5, 5:7, 6:7 (5:7). По завершении встречи американец направился к судье на вышке и в нецензурной форме выразил недовольство решениями арбитра по ходу поединка.

Согласно кодексу Ассоциации теннисистов‑профессионалов, «агрессивное поведение может привести к отстранению от участия в турнирах под эгидой ATP на срок от 21 дня до одного года». Однако в случае с Тиафо организация не посчитала, что его поведение заслуживает дисквалификации.

Позже Тиафо принес извинения в социальных сетях. В активе 26-летнего Тиафо три победы на турнирах ATP.