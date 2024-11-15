Фрэнсис Тиафо получил самый большой штраф в истории тенниса

Согласно кодексу Ассоциации теннисистов‑профессионалов, «агрессивное поведение может привести к отстранению от участия в турнирах под эгидой ATP на срок от 21 дня до одного года». Однако в случае с Тиафо организация не посчитала, что его поведение заслуживает дисквалификации.