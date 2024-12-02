Хуан Мартин дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче

«Я говорил это тысячу раз за последние дни. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил дель Потро. Его очень любит весь мир. Я из страны и культуры, где важны такие ценности — когда человек ведет себя профессионально и с уважением, но при этом важно всегда сохранять жизнь в глазах, сердце, душу… Я считаю, что дель Потро является примером для всех нас. Его самая большая победа в жизни — это то, что он замечательный человек», — приводит слова Джоковича SportKlub.rs.