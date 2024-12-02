Хуан Мартин дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче

Дель Потро и Джокович провели встречу в Буэнос-Айресе. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 в пользу аргентинца.
«Я говорил это тысячу раз за последние дни. Я не знаю ни одного человека, который бы не любил дель Потро. Его очень любит весь мир. Я из страны и культуры, где важны такие ценности — когда человек ведет себя профессионально и с уважением, но при этом важно всегда сохранять жизнь в глазах, сердце, душу… Я считаю, что дель Потро является примером для всех нас. Его самая большая победа в жизни — это то, что он замечательный человек», — приводит слова Джоковича SportKlub.rs.
Также к дель Потро обратился экс-первая ракетка мира Роджер Федерер.
«Ты особенный игрок и особенный человек. Надеюсь, ты празднуешь этот момент. Тебе не следует грустить. Всем нам нужно двигаться дальше по жизни. Лучшее еще впереди», — сказал Федерер в видео, которое показали на арене после матча.
Хуан-Мартин дель Потро провел последний матч в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее он рассказал, что был вынужден завершить карьеру из-за травмы колена.