Турецкий теннисист перенес инсульт во время матча на турнире ITF

Инцидент произошел 30 ноября. Спортсмен снялся после первого гейма из-за плохого самочувствия и вскоре потерял сознание. Медицинские работники оказали помощь Челикбилеку на корте, после чего его доставили в больницу, где у теннисиста диагностировали инсульт.