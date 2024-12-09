WTA признала Арину Соболенко игроком года

26-летняя Соболенко в прошедшем сезоне выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США, а также побеждала на турнирах категории WTA 1000 в Цинциннати и Ухани. Всего за сезон Арина семь раз выходила в финал соревнований. Соболенко вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила ее по итогам года.