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WTA признала Арину Соболенко игроком года

Женская теннисная ассоциация вручила премии по итогам сезона. На награды претендовали 4 россиянки, но ни одна из них не стала обладательницей трофея.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые в карьере была признана игроком года. Победительница была определена по итогам голосования представителей СМИ. Также на награду претендовали полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь.

26-летняя Соболенко в прошедшем сезоне выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США, а также побеждала на турнирах категории WTA 1000 в Цинциннати и Ухани. Всего за сезон Арина семь раз выходила в финал соревнований. Соболенко вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила ее по итогам года.

Россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер боролись за звание «Прогресс года» — награду отдали американке Эмме Наварро, Эрика Андреева могла стать «Новичком года», однако приз достался Лулу Сун из Новой Зеландии. Испанка Паула Бадоса победила в номинации «Возвращение года».

В номинации дуэт года на награду WTA претендовали выступающие вместе россиянка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана. Однако приз достался олимпийским чемпионкам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.