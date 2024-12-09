WTA признала Арину Соболенко игроком года

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко впервые в карьере была признана игроком года. Победительница была определена по итогам голосования представителей СМИ. Также на награду претендовали полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф, итальянка Жасмин Паолини и китаянка Чжэн Циньвэнь.
26-летняя Соболенко в прошедшем сезоне выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США, а также побеждала на турнирах категории WTA 1000 в Цинциннати и Ухани. Всего за сезон Арина семь раз выходила в финал соревнований. Соболенко вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила ее по итогам года.
Россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер боролись за звание «Прогресс года» — награду отдали американке Эмме Наварро, Эрика Андреева могла стать «Новичком года», однако приз достался Лулу Сун из Новой Зеландии. Испанка Паула Бадоса победила в номинации «Возвращение года».
В номинации дуэт года на награду WTA претендовали выступающие вместе россиянка Ирина Хромачева и Анна Данилина из Казахстана. Однако приз достался олимпийским чемпионкам из Италии Саре Эррани и Жасмин Паолини.