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Карен Хачанов заявил, что его 40 раз за год проверяют на допинг

Российский теннисист признался, что частые проверки на допинг раздражают, но это является частью профессии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Сейчас мы видим, что все больше и больше появляются какие-то кейсы связанные с допингом. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон. Меня это сильно раздражало — проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии», — сказал Хачанов ТАСС.

В 2024 году на допинге попались первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и занимающая вторую позицию в мировом рейтинге Ига Швентек из Польши. Обоим теннисистам удалось доказать, что запрещенное вещество попало в их организм непреднамеренно, Синнер избежал дисквалификации, а Швентек подверглась отстранению на один месяц.

Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть — в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 19-е место в мировом рейтинге ATP.