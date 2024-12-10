Карен Хачанов заявил, что его 40 раз за год проверяют на допинг

«Сейчас мы видим, что все больше и больше появляются какие-то кейсы связанные с допингом. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон. Меня это сильно раздражало — проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии», — сказал Хачанов ТАСС.
В 2024 году на допинге попались первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и занимающая вторую позицию в мировом рейтинге Ига Швентек из Польши. Обоим теннисистам удалось доказать, что запрещенное вещество попало в их организм непреднамеренно, Синнер избежал дисквалификации, а Швентек подверглась отстранению на один месяц.
Карен Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть — в одиночном разряде) и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. В настоящее время Карен занимает 19-е место в мировом рейтинге ATP.