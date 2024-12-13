Тарпищев: татары генетически предрасположены к любым видам спорта

«Я считаю, что татары генетически предрасположены не только к традиционным единоборствам на поясах, но и к любым игровым видам спорта. Не случаен результат татар в баскетболе за УНИКС (Руслан Авлеев), масса мастеров из “Ак Барса”, включая отца Полины и Вероники Кудерметовых Эдуарда. Волейбольный тренер Рафаэль Хабибуллин, много побед», — сказал Тарпищев.