Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарпищев: татары генетически предрасположены к любым видам спорта

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что татары обладают генетической предрасположенностью к успешным выступлениям во многих видах спорта. Об этом сообщает «ТИ-Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что татары генетически предрасположены не только к традиционным единоборствам на поясах, но и к любым игровым видам спорта. Не случаен результат татар в баскетболе за УНИКС (Руслан Авлеев), масса мастеров из “Ак Барса”, включая отца Полины и Вероники Кудерметовых Эдуарда. Волейбольный тренер Рафаэль Хабибуллин, много побед», — сказал Тарпищев.

Среди представителей татарского народа, оставивших заметный след в истории российского спорта, можно отметить фигуристок Алину Загитову и Камилу Валиеву, теннисистов Марата и Динару Сафиных, гимнасток Алину Кабаеву и Алию Мустафину, хоккеистов Николая Хабибулина и Даниса Зарипова, а также футболистов Динияра Билялетдинова, Марата Измайлова и Далера Кузяева.