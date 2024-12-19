Арина Соболенко с десятого матчбола обыграла Елену Рыбакину

Турнир World Tennis League проходит в столице ОАЭ Абу-Даби. Первая ракетка мира Арина Соболенко в упорной борьбе обыграла шестую ракетку мира Елену Рыбакину, представляющую Казахстан. Теннисистке из Беларуси потребовалось десять матчболов, чтобы завершить встречу со счетом 7:6 (7:3).
Соболенко выступает за команду «Хоукс» («Ястребы») вместе с россиянкой Миррой Андреевой, с которой они ранее выиграли парный матч. Вместе с ними в коллективе значатся австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.
Рыбакина попала в команду «Фэлконс» («Соколы»), в составе которой выступают француженка Каролин Гарсия, российский теннисист Андрей Рублев и канадец Денис Шаповалов.
В декабре WTA признала Арину Соболенко игроком 2024 года. 26-летняя Соболенко в прошедшем сезоне выиграла Открытые чемпионаты Австралии и США, а также побеждала на турнирах категории WTA 1000 в Цинциннати и Ухани. Всего за сезон Арина семь раз выходила в финал соревнований. Соболенко вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила ее по итогам года.