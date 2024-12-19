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Коко Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2024 года по версии Forbes.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За прошедший год 20-летняя теннисистка заработала 34,4 млн долларов, при этом 25 млн ей принесли доходы вне корта. Больше Гауфф среди теннисисток зарабатывали только Наоми Осака и Серена Уильямс.

Второе место с годовым доходом 23,8 млн долларов заняла польская теннисистка Ига Швентек. Спонсорские соглашения принесли ей 15 млн долларов. Третьей стала китайская фристайлистка Эйлин Гу, чей годовой доход составил 22,1 млн долларов.

В топ-20 рейтинга вошли белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2024 года:

  1. Коко Гауфф (США, теннис) — 34,4 млн (9,4 призовых / 25 доходы от спонсоров);
  2. Ига Швентек (Польша, теннис) — 23,8 млн (8,8 / 15);
  3. Эйлин Гу (Китай, фристайл) — 22,1 млн (0,1 / 22);
  4. Чжэн Циньвэнь (Китай, теннис) — 20,6 млн (5,6 / 15);
  5. Арина Соболенко (Беларусь, теннис) — 18,7 млн (9,7 / 9);
  6. Наоми Осака (Япония, теннис) — 12,9 млн (0,9 / 12);
  7. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 12,9 млн (0,9 / 12);
  8. Нелли Корда (США, гольф) — 12,5 млн (4,5 / 8);
  9. Винус Уильямс (США, теннис) — 12,1 млн (0,1 / 12);
  10. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 11,2 млн (0,2 / 11);
  11. Джессика Пегула (США, теннис) — 10,2 млн (4,2 / 6);
  12. Аттая Титикул (Таиланд, гольф) — 9,3 млн (7,3 / 2);
  13. Кейтлин Кларк (США, баскетбол) — 8,1 млн (0,1 / 8);
  14. Жасмин Паолини (Италия, теннис) — 8 млн (6,5 / 1,5);
  15. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) — 7,9 млн (3,9 / 4);
  16. Алекс Морган (США, футбол) — 7,6 млн (0,6 / 7);
  17. Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон) — 7,1 млн (0,1 / 7);
  18. Лейла Фернандес (Канада, теннис) — 6,5 млн (1,5 / 5);
  19. Сабрина Ионеску (США, баскетбол) — 6,3 млн (0,3 / 6);
  20. Лидия Ко (Новая Зеландия, гольф) — 6,3 млн (3,3 / 3).