Коко Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

За прошедший год 20-летняя теннисистка заработала 34,4 млн долларов, при этом 25 млн ей принесли доходы вне корта. Больше Гауфф среди теннисисток зарабатывали только Наоми Осака и Серена Уильямс.
Второе место с годовым доходом 23,8 млн долларов заняла польская теннисистка Ига Швентек. Спонсорские соглашения принесли ей 15 млн долларов. Третьей стала китайская фристайлистка Эйлин Гу, чей годовой доход составил 22,1 млн долларов.
В топ-20 рейтинга вошли белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2024 года:
- Коко Гауфф (США, теннис) — 34,4 млн (9,4 призовых / 25 доходы от спонсоров);
- Ига Швентек (Польша, теннис) — 23,8 млн (8,8 / 15);
- Эйлин Гу (Китай, фристайл) — 22,1 млн (0,1 / 22);
- Чжэн Циньвэнь (Китай, теннис) — 20,6 млн (5,6 / 15);
- Арина Соболенко (Беларусь, теннис) — 18,7 млн (9,7 / 9);
- Наоми Осака (Япония, теннис) — 12,9 млн (0,9 / 12);
- Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 12,9 млн (0,9 / 12);
- Нелли Корда (США, гольф) — 12,5 млн (4,5 / 8);
- Винус Уильямс (США, теннис) — 12,1 млн (0,1 / 12);
- Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 11,2 млн (0,2 / 11);
- Джессика Пегула (США, теннис) — 10,2 млн (4,2 / 6);
- Аттая Титикул (Таиланд, гольф) — 9,3 млн (7,3 / 2);
- Кейтлин Кларк (США, баскетбол) — 8,1 млн (0,1 / 8);
- Жасмин Паолини (Италия, теннис) — 8 млн (6,5 / 1,5);
- Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) — 7,9 млн (3,9 / 4);
- Алекс Морган (США, футбол) — 7,6 млн (0,6 / 7);
- Пусарла Венката Синдху (Индия, бадминтон) — 7,1 млн (0,1 / 7);
- Лейла Фернандес (Канада, теннис) — 6,5 млн (1,5 / 5);
- Сабрина Ионеску (США, баскетбол) — 6,3 млн (0,3 / 6);
- Лидия Ко (Новая Зеландия, гольф) — 6,3 млн (3,3 / 3).