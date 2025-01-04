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Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA в Брисбене

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bradley Kanaris/Getty Images

В финале Андреева и Шнайдер обыграли соотечественницу Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон (7:6, 7:5).

Матч продолжался 1 час 50 минут. Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс и 4 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

Стоит отметить, что Андреева провела два матча за один день. Днем в полуфинале одиночного турнира 17-летняя россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 2:6). У Андреевой было чуть более двух часов на отдых между играми.

Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024 в Париже, где они дошли до финала, уступив итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эрранни (6:2, 1:6, 7:10). В общей сложности российский дуэт одержал 10 побед в 12 матчах.

За победу на парном турнире в Брисбене Андреева и Шнайдер получат 75 820 тыс. долларов призовых и 500 рейтинговых очков.