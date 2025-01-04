Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA в Брисбене

Стоит отметить, что Андреева провела два матча за один день. Днем в полуфинале одиночного турнира 17-летняя россиянка уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 2:6). У Андреевой было чуть более двух часов на отдых между играми.