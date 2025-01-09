Медведев сыграет с 414-й ракеткой мира в первом круге АО

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл Даниила Медведева.