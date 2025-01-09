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Медведев сыграет с 414-й ракеткой мира в первом круге АО

Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по первому кругу Australian Open.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 9 января, состоялась жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии. Российские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге встретится с занимающим 414-е место в мировом рейтинге Касидитом Самреем из Таиланда. Самрей получил уайлд кард от организаторов турнира. Ранее теннисисты ни разу не играли между собой.

Другой российский теннисист — Карен Хачанов, занимающий 19-е место в рейтинге АТР, в первом круге сыграет против француза Адриана Маннарино. А Роман Сафиуллин встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом.

Девятая ракетка мира Андрей Рублев и занимающий 99-е место в мировом рейтинге Павел Котов встретятся в первом круге с победителями квалификации, которые станут известны позднее.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл Даниила Медведева.