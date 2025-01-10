Медведев сравнил сравнил Джоковича и Маррея с Месси и Роналду

В ноябре 2024 года 37-летний Джокович объявил, что будет готовиться к новому сезону вместе с Марреем.
«Проблема быть тренером Новака в том, что он сам очень силен. Представим, что он выиграет турнир. Это благодаря Энди или из-за силы Новака? Я считаю, что это отличное партнерство во всех аспектах, даже в плане энергии, СМИ, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно», — сказал Медведев.
Маррей завершил карьеру в августе 2024 года на Олимпийских играх в Париже. 37-летний британец является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету 46 побед на турнирах АТР, в том числе три победы на турнирах Большого шлема.
В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В первом круге Джокович сыграет с американцем Нишешем Басаваредди, а Медведев — с представителем Таиланда Касидитом Самреем.