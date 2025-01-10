Медведев сравнил сравнил Джоковича и Маррея с Месси и Роналду

«Проблема быть тренером Новака в том, что он сам очень силен. Представим, что он выиграет турнир. Это благодаря Энди или из-за силы Новака? Я считаю, что это отличное партнерство во всех аспектах, даже в плане энергии, СМИ, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно», — сказал Медведев.