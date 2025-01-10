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Медведев сравнил сравнил Джоковича и Маррея с Месси и Роналду

Первая ракетка России Даниил Медведев высказался о сотрудничестве серба Новака Джоковича ﻿с британцем Энди Марреем. Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ноябре 2024 года 37-летний Джокович объявил, что будет готовиться к новому сезону вместе с Марреем.

«Проблема быть тренером Новака в том, что он сам очень силен. Представим, что он выиграет турнир. Это благодаря Энди или из-за силы Новака? Я считаю, что это отличное партнерство во всех аспектах, даже в плане энергии, СМИ, развития тенниса. Это здорово. Представьте, что Месси стал бы тренером Криштиану Роналду. Это было бы странно», — сказал Медведев.

Маррей завершил карьеру в августе 2024 года на Олимпийских играх в Париже. 37-летний британец является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. На его счету 46 побед на турнирах АТР, в том числе три победы на турнирах Большого шлема.

В воскресенье, 12 января, в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В первом круге Джокович сыграет с американцем Нишешем Басаваредди, а Медведев — с представителем Таиланда Касидитом Самреем.