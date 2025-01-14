Касаткина и Андреева прошли во второй раунд Australian Open

Екатерина Александрова прекратила свои выступления на Australian Open, уступив в первом круге 61-й ракетке мира британке Эмме Радукану (6:7, 6:7). Также Australian Open покидает Анна Калинская, которая снялась с матча против австралийки Кимберли Биррелл. Причина отказа не называется, однако на прошлой неделе на турнире в Мельбурне 26-летняя россиянка снялась по ходу матча со швейцаркой Белиндой Бенчич (2:6, 0:1) из-за проблем со здоровьем.