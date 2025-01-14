Касаткина и Андреева прошли во второй раунд Australian Open

Касаткина, получившая девятый номер посева на турнире, одержала уверенную победу над 58-й ракеткой мира Викторией Томовой из Болгарии (7:6, 6:4). Следующей соперницей первой ракетки России станет 64-я ракетка мира китаянка Ван Яфань.
Эрика Андреева одержала победу над китаянкой Чжэн Сайсай (6:1, 7:6), которая занимает 681-е место в одиночном рейтинге WTA. Во втором круге 20-летняя россиянка сыграет с 17-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.
Екатерина Александрова прекратила свои выступления на Australian Open, уступив в первом круге 61-й ракетке мира британке Эмме Радукану (6:7, 6:7). Также Australian Open покидает Анна Калинская, которая снялась с матча против австралийки Кимберли Биррелл. Причина отказа не называется, однако на прошлой неделе на турнире в Мельбурне 26-летняя россиянка снялась по ходу матча со швейцаркой Белиндой Бенчич (2:6, 0:1) из-за проблем со здоровьем.
Место Калинской на Australian Open заняла уроженка Киева Ева Лис, уверенно обыгравшая Биррелл (6:2, 6:2). Во втором круге Лис сыграет против уроженки России Варвары Грачевой, которая с лета 2023 года выступает за Францию.
Ранее во второй круг Australian Open вышли россиянки Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Матчи этой стадии пройдут в среду, 15 января.
Пары второго круга с участием россиянок:
- Дарья Касаткина — Ван Яфань (Китай);
- Диана Шнайдер — Айла Томлянович (Австралия);
- Мирра Андреева — Моюка Утидзима (Япония);
- Людмила Самсонова — Ольга Данилович (Сербия);
- Анастасия Павлюченкова — Анастасия Потапова;
- Анна Блинкова — Магдалена Френх (Польша);
- Эрика Андреева — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).