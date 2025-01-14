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Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Аustralian Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Андриана Маннарино (7:6, 6:3, 6:3) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Маннарино четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Хачанов сыграет с 86-й ракеткой мира Габриэлем Диалло из Канады, который в первом круге одержал непростую победу над итальянцем Лукой Нарди (6:7, 7:6, 5:7, 6:1, 6:2). В личных встречах счет 2−0 в пользу Хачанова.

Сегодня на Australian Open также пройдут матчи с участием Даниила Медведева и Андрея Рублева. Медведев в первом круге сыграет с тайцем Касидитом Самреем, а Рублев — с бразильцем Жоао Фонсекой.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).