Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Аustralian Open

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Маннарино четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех.
Во втором круге Хачанов сыграет с 86-й ракеткой мира Габриэлем Диалло из Канады, который в первом круге одержал непростую победу над итальянцем Лукой Нарди (6:7, 7:6, 5:7, 6:1, 6:2). В личных встречах счет 2−0 в пользу Хачанова.
Сегодня на Australian Open также пройдут матчи с участием Даниила Медведева и Андрея Рублева. Медведев в первом круге сыграет с тайцем Касидитом Самреем, а Рублев — с бразильцем Жоао Фонсекой.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).