Хачанов обыграл Маннарино и вышел во второй круг Аustralian Open

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Хачанов шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Маннарино четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех.