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Медведев сломал ракетку, проиграв два сета на старте AO: видео

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение от судьи во время третьего сета матча первого круга Australian Open против Касидита Самрея из Таиланда.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В заключительном гейме третьего сета Медведев несколько раз агрессивно ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была на ней закреплена. Матч пришлось прервать, чтобы официальные лица могли починить сетку, а Медведев был наказан предупреждением за неспортивное поведение.

Самрей сенсационно повел в матче с фаворитом после трех сетов — 2:6, 6:4, 6:3, но в дальнейшем первой ракетке России удалось переломить ход встречи.

23-летний таец, занимающий 418-е место в рейтинге ATP, за матч с россиянином заработает 132 тыс. долларов (13,6 млн рублей), что более чем в два раза больше, чем он заработал ранее за всю свою карьеру.

В прошлом году Медведев вышел в финал Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Последний раз 28-летний россиянин вылетал в первом круге Australian Open в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января.