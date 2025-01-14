Медведев сломал ракетку, проиграв два сета на старте AO: видео

В заключительном гейме третьего сета Медведев несколько раз агрессивно ударил ракеткой по сетке, повредив ракетку, сетку и камеру, которая была на ней закреплена. Матч пришлось прервать, чтобы официальные лица могли починить сетку, а Медведев был наказан предупреждением за неспортивное поведение.
Самрей сенсационно повел в матче с фаворитом после трех сетов — 2:6, 6:4, 6:3, но в дальнейшем первой ракетке России удалось переломить ход встречи.
23-летний таец, занимающий 418-е место в рейтинге ATP, за матч с россиянином заработает 132 тыс. долларов (13,6 млн рублей), что более чем в два раза больше, чем он заработал ранее за всю свою карьеру.
В прошлом году Медведев вышел в финал Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Последний раз 28-летний россиянин вылетал в первом круге Australian Open в 2017 году.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января.