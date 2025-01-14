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Бублик третий год подряд проиграл в первом круге Australian Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на Открытом чемпионате Австралии ни разу не проходил дальше второго раунда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Cameron Spencer/Getty Images

37-я ракетка мира Александр Бублик проиграл 31-й ракетке рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло в первом круге турнира Australian Open со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 2:6.

Во втором раунде Australian Open Франсиско Серундоло встретится с победителем матча между аргентинцем Факундо Диасом Акостой и бельгийцем Зизу Бергсом.

Александр Бублик в седьмой раз играет в основной сетке турнира и ни разу не проходил дальше второго раунда. Представитель Казахстана проиграл 6 из последних 7 матчей.

27-летний Бублик является уроженцем Гатчины (Ленинградская область). До 2016 года он выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на казахстанское. Теннисист является победителем четырех турниров ATP. В 2021 году он вместе с Андреем Голубевым вышел в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

Открытый чемпионат Австралии 2025 года проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, обыгравший россиянина Даниила Медведева в финале.