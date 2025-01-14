Бублик третий год подряд проиграл в первом круге Australian Open

27-летний Бублик является уроженцем Гатчины (Ленинградская область). До 2016 года он выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на казахстанское. Теннисист является победителем четырех турниров ATP. В 2021 году он вместе с Андреем Голубевым вышел в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.