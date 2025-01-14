Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперниц выполнили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали одни из четырех брейк-пойнтов.