Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Их соперниц выполнили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали одни из четырех брейк-пойнтов.
Во втором круге женского парного турнира Australian Open Андреева и Шнайдер могут сыграть против итальянской пары Жасмин Паолини/Сара Эррани, которой они проиграли в финале Олимпийских игр в Париже — 6:2, 1:6, 7:10. Паолини и Эррани в первом круге сыграют с австралийками Присциллой Хон и Дарьей Сэвилл. Матч пройдет в среду, 15 января.
Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой-2024. В общей сложности российский дуэт одержал 11 побед в 13 матчах. В начале января россиянки выиграли парный турнир WTA в Брисбене.
Ранее Андреева и Шнайдер вышли во второй круг женского одиночного турнира, обыграв чешку Марию Боузкову (6:3, 6:3) и итальянку Элизабетту Коччаретто (7:6, 6:4) соответственно.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующими чемпионками в женском парном разряде являются представительница Тайваня Се Шувэй и бельгийка Элизе Мертенс, который в прошлом году обыграли Людмилу Киченок из Украины и Елену Остапенко из Латвии (6:1, 7:5).