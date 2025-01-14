Медведев пошутил о пятисетовых матчах на Australian Open

«Я видел матчи Касидита, и у него не было такого уровня игры, так что я был удивлен. Если он будет играть так в каждом матче, у него всё будет хорошо — деньги, девочки, казино. Хотя, возможно, он добьется этого другим образом», — добавил Даниил в послематчевом интервью на корте, вызвав смех на трибунах.