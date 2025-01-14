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Медведев пошутил о пятисетовых матчах на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев с юмором объяснил свои проблемы в стартовом матче Australian Open против 418-й ракетки мира Касидита Самрея (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Daniel Pockett/Getty Images

Пятая ракетка мира не без труда одолел 418-го номера рейтинга Касидита Самрея из Таиланда со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 3 часа 8 минут.

«Знаю, что играю лучше, когда играю больше. Так что я подумал: зачем играть полтора часа, мне надо как минимум три», — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

Выбирая, что написать маркером на ТВ-камере в рамках традиционного теннисного ритуала, Медведев оставил сообщение «5 сетов» и добавил сердечко.

Источник: Кадр из трансляции

«Я видел матчи Касидита, и у него не было такого уровня игры, так что я был удивлен. Если он будет играть так в каждом матче, у него всё будет хорошо — деньги, девочки, казино. Хотя, возможно, он добьется этого другим образом», — добавил Даниил в послематчевом интервью на корте, вызвав смех на трибунах.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американцем Ленером Тином (121-я ракетка мира). В прошлом году россиянин играл в финале турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.