Рублев проиграл в первом круге Australian Open 18-летнему дебютанту

Матч продолжался 2 часа 26 минут. Рублев выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. Фонсека сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из десяти брейк-пойнтов.
Рублев впервые с 2019 года вылетел в первом круге Australian Open. В прошлом сезоне 27-летний россиянин дошел на турнире до четвертьфинала, где уступил будущей первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 7:6, 6:3). Рублев потеряет рейтинговые очки за прошлогодний четвертьфинал и с большой долей вероятности покинет топ-10 мирового рейтинга.
Фонсека дебютировал в ATP-туре в прошлом году. 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге, проводил свой дебютный матч на Australian Open. Фонсека не проигрывает с ноября, а после победы над Рублевым его победная серия увеличилась до 14 матчей.
Во втором круге Australian Open Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который одолел именитого швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 5:7, 7:5, 7:5).
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).