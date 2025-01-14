Рублев проиграл в первом круге Australian Open 18-летнему дебютанту

Фонсека дебютировал в ATP-туре в прошлом году. 18-летний бразилец, занимающий 112-е место в рейтинге, проводил свой дебютный матч на Australian Open. Фонсека не проигрывает с ноября, а после победы над Рублевым его победная серия увеличилась до 14 матчей.