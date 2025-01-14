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Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open

27-летняя российская теннисистка в двух сетах переиграла соперницу из Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче первого круга Кудерметова обыграла местную теннисистку Оливию Гадеки со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась меньше часа. В следующем круге Кудерметова встретится с британкой Кэти Бултье (22‑й номер посева).

Вероника занимает 75-е место в мировом рейтинге и является победительницей деcяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде). На данный момент ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 9-е место в октябре 2022 года.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко из Беларуси.