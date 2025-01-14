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Анна Калинская раскрыла причину снятия с Australian Open

14 января 16-я ракетка мира должна была играть с Кимберли Бирелл в первом круге, но отказалась до начала матча.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российская теннисистка Анна Калинская сообщила, что была вынуждена сняться с первого матча Открытого чемпионата Австралии из-за простуды. Она должна была играть со 101-й ракеткой рейтинга австралийкой Кимберли Биррелл.

«Очень грустно и обидно сниматься с Australian Open сегодня. Я очень ждала этого турнира, но подхватила какой-то вирус. Здоровье на первом месте», — написала Калинская на личной странице в социальных сетях.

Калинскую заменила представительница Германии Ева Лис. 7 января Калинская не сумела завершить матч первого круга турнира в австралийской Аделаиде против швейцарки Белинды Бенчич, отказавшись от продолжения борьбы в начале второго сета.

26-летняя теннисистка занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, спортсменка не побеждала на турнирах под эгидой организации. В 2024 году россиянка дошла до четвертьфинала Australian Open, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. После обновления рейтинга Калинская потеряет 430 очков.