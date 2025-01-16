Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов в шестой раз в карьере вышел в третий круг Australian Open. В прошлом году россиянин дошел до ⅛ финала, где уступил будущему чемпиону турнира итальянцу Яннику Синнеру. Лучшим результатом для Хачанова на Открытом чемпионате Австралии является выход в полуфинал турнира в 2023 году. Тогда он не смог пробиться в финал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу.