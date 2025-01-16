Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

28-летний Хачанов встречался с представителем Канады Габриэлем Диалло. Матч завершился победой российского теннисиста в четырех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 14 минут.
Следующий соперник Хачанова определится в матче между американцем Алексом Михельсеном и Джеймсом Маккейбом из Австралии.
Карен Хачанов в шестой раз в карьере вышел в третий круг Australian Open. В прошлом году россиянин дошел до ⅛ финала, где уступил будущему чемпиону турнира итальянцу Яннику Синнеру. Лучшим результатом для Хачанова на Открытом чемпионате Австралии является выход в полуфинал турнира в 2023 году. Тогда он не смог пробиться в финал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу.
Также сегодня, 16 января, свой матч второго круга проведет пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он сыграет против 19-летнего американца Ленера Тина. Напомним, прошлогодний финалист Australian Open Медведев с трудом вышел во второй раунд турнира. В первом круге он одержал волевую победу над 418-й ракеткой мира из Таиланда Касидитом Самреем.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810.