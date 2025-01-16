Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карен Хачанов вышел в третий круг Australian Open

19-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летний Хачанов встречался с представителем Канады Габриэлем Диалло. Матч завершился победой российского теннисиста в четырех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 3 часа 14 минут.

Следующий соперник Хачанова определится в матче между американцем Алексом Михельсеном и Джеймсом Маккейбом из Австралии.

Карен Хачанов в шестой раз в карьере вышел в третий круг Australian Open. В прошлом году россиянин дошел до ⅛ финала, где уступил будущему чемпиону турнира итальянцу Яннику Синнеру. Лучшим результатом для Хачанова на Открытом чемпионате Австралии является выход в полуфинал турнира в 2023 году. Тогда он не смог пробиться в финал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Также сегодня, 16 января, свой матч второго круга проведет пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он сыграет против 19-летнего американца Ленера Тина. Напомним, прошлогодний финалист Australian Open Медведев с трудом вышел во второй раунд турнира. В первом круге он одержал волевую победу над 418-й ракеткой мира из Таиланда Касидитом Самреем.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист— $1 177 810.