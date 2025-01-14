Медведев в пяти сетах обыграл 418-ю ракетку мира на старте AO

Матч продолжался 3 часа 8 минут. Медведев исполнил 23 подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету Самрея четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и два из шести реализованных брейк-пойнта.
Медведев стал первым игроком с 1994 года, который будучи в топ-10 рейтинга ATP проиграла два сета сопернику из-за пределов топ-400. В концовке третьего сета россиянин не совладал с эмоциями и сломал свою ракетку о сетку, за что был наказан предупреждением.
В четвертом сете Самрей взял медицинский тайм-аут, но, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжил борьбу. За матч с Медведевым он заработал 132 тыс. долларов призовых (13,6 млн рублей), что более чем в два раза больше, чем он заработал ранее за всю свою карьеру.
Во втором круге Медведев с 121-й ракеткой мира американцем Ленером Тином, который в пятисетовом поединке обыграл аргентинца Камило Уго Карабелли (4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:4). Ранее Медведев и Тин друг с другом не встречались.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).