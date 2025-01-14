Медведев в пяти сетах обыграл 418-ю ракетку мира на старте AO

В четвертом сете Самрей взял медицинский тайм-аут, но, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжил борьбу. За матч с Медведевым он заработал 132 тыс. долларов призовых (13,6 млн рублей), что более чем в два раза больше, чем он заработал ранее за всю свою карьеру.