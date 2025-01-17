Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open

Арина Соболенко в двух сетах одолела датчанку Клару Таусон со счетом 7:6, 6:4.
Матч продлился чуть более чем два часа. Соболенко ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных.
«Прекрасная битва. Соперница играла потрясающе, было очень непросто. Я так рада, что просто держалась, выжимала из себя максимум ради победы. И, конечно, атмосфера просто великолепная. Огромное спасибо за поддержку.
Сегодня я думала про себя во время матча: “Ого, подруга, ты жёсткая”. Я отдавала все силы и сражалась до конца. И благодарна фанатам за поддержку — вы мне очень помогли», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Следующей соперницей Арины на турнире станет 17-летняя россиянка Мирра Андреева, которая сегодня обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (6:2, 1:6, 6:2). Счет в личных встречах — 4−1 в пользу Соболенко.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.