Арина Соболенко вышла в четвертый круг Australian Open

«Прекрасная битва. Соперница играла потрясающе, было очень непросто. Я так рада, что просто держалась, выжимала из себя максимум ради победы. И, конечно, атмосфера просто великолепная. Огромное спасибо за поддержку.



Сегодня я думала про себя во время матча: “Ого, подруга, ты жёсткая”. Я отдавала все силы и сражалась до конца. И благодарна фанатам за поддержку — вы мне очень помогли», — сказала Соболенко в интервью на корте.