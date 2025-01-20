Определились соперницы дуэта Андреева-Шнайдер в ¼ финала Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова и испанка Сара Соррибес-Тормо вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В матче третьего раунда Рахимова и Соррибес-Тормо обыграли китайских теннисисток Ван Синьюй и Чжэн Сайсай со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (10:8). Соперницы провели на корте 2 часа 44 минуты.
В четвертьфинале соперницами Рахимовой и Соррибес-Тормо станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Андреева и Шнайдер обыграли представительниц Австралии Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки.
23-летняя уроженка Екатеринбурга впервые в карьере вышла в четвертьфинала турниров «Большого шлема». Ранее Камилла в паре с Элиной Аванесян добиралась до третьего круга в парном разряде на US Open 2023 года.
Открытый чемпионат Австралии — первый в сезоне турнир «Большого шлема» — завершится в Мельбурне 26 января. В парном разряде победительницы соревнований получат чуть более 502 тысяч долларов, финалистки — около 273 тысяч долларов.