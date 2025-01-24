В Австралии призвали теннисистов бойкотировать турниры в России

Федерация тенниса Австралии посоветовала игрокам не выступать на турнирах в России после того, как Танаси Коккинакис принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.