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В Австралии призвали теннисистов бойкотировать турниры в России

В конце 2024 года один из австралийских теннисистов участвовал в турнире в Санкт-Петербурге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Федерация тенниса Австралии посоветовала игрокам не выступать на турнирах в России после того, как Танаси Коккинакис принял участие в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который прошёл с 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге.

«В течение нескольких лет Tennis Australia публично и в частном порядке поддерживала украинских спортсменов и добивалась соблюдения политики и рекомендаций федерального правительства в отношении России. Эта поддержка продолжается», — сказано в заявлении Tennis Australia.

«Мы советуем спортсменам воздержаться от участия на турнирах в России и ведем переговоры с Министерством иностранных дел Австралии, чтобы предоставить игрокам информацию о возможных последствиях выступлений в этом регионе», — добавлено в сообщении Федерации тенниса Австралии.

28-летний Танаси Коккинакис — победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде (вместе с Ником Кирьосом), победитель четырех турниров ATP (из них один в одиночном разряде) и финалист Кубка Дэвиса 2022 года в составе сборной Австралии.