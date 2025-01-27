Даниил Медведев впервые за два года покинул топ-5 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился с пятой на седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации. В последний раз Медведев находился вне топ-5 в марте 2023 года, а ниже шестого места — в феврале.
Рейтинг был обновлен на сайте организации после завершения Открытого чемпионата Австралии, первого турнира «Большого шлема» в сезоне. Медведев не защитил очки за прошлогодний финал. Во втором круге турнира Медведев уступил 19-летнему американцу Лернеру Тьену.
Свое положение в рейтинге ухудшили и остальные россияне из топ-100. Андрей Рублев опустился с 9-го на рекордно низкое с августа 2022 года 10-е место, Карен Хачанов — с 19-го на 20-е, Роман Сафиуллин — с 63-го на 68-е. А из топ-100 вылетел Павел Котов, который теперь занимает 105-ю строчку. Впервые с 2018 года вторая неделя мужского одиночного разряда на Australian Open прошла без россиян.
Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер (11830), защитивший титул чемпиона Australian Open. Далее следуют финалист Australian Open Александр Зверев, выступающий за Германию (8135), и испанец Карлос Алькарас (7010). Замыкают топ-5 мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд (4160) и серб Новак Джокович (3900).