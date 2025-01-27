Даниил Медведев впервые за два года покинул топ-5 рейтинга ATP

Свое положение в рейтинге ухудшили и остальные россияне из топ-100. Андрей Рублев опустился с 9-го на рекордно низкое с августа 2022 года 10-е место, Карен Хачанов — с 19-го на 20-е, Роман Сафиуллин — с 63-го на 68-е. А из топ-100 вылетел Павел Котов, который теперь занимает 105-ю строчку. Впервые с 2018 года вторая неделя мужского одиночного разряда на Australian Open прошла без россиян.