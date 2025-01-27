Дарья Касаткина выбыла из топ-10 WTA

Касаткина по-прежнему остается лучше российской теннисисткой в рейтинге. Также в топ-20 находятся Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18). На первом месте рейтинга по-прежнему Арина Соболенко.