Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Касаткина выбыла из топ-10 WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 11 позиций, а Анастасия Павлюченкова поднялась на девять строк.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Касаткина по-прежнему остается лучше российской теннисисткой в рейтинге. Также в топ-20 находятся Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18). На первом месте рейтинга по-прежнему Арина Соболенко.

Рейтинг WTA. Версия от 27 января:

  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия)
  • 2 (2). Ига Швентек (Польша)
  • 3 (3). Кори Гауфф (США)
  • 4 (4). Жасмин Паолини (Италия)
  • 5 (7). Елена Рыбакина (Казахстан)
  • 6 (6). Джессика Пегула
  • 7 (14). Мэдисон Киз (обе — США)
  • 8 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • 9 (8). Эмма Наварро (США)
  • 10 (12). Паула Бадоса (Испания)
  • 11 (10). Дарья Касаткина
  • 13 (13). Диана Шнайдер
  • 15 (15). Мирра Андреева
  • 18 (16). Анна Калинская
  • 21 (21). Людмила Самсонова
  • 23 (32). Анастасия Павлюченкова