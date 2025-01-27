Дарья Касаткина выбыла из топ-10 WTA

Касаткина по-прежнему остается лучше российской теннисисткой в рейтинге. Также в топ-20 находятся Диана Шнайдер (13), Мирра Андреева (15) и Анна Калинская (18). На первом месте рейтинга по-прежнему Арина Соболенко.
Рейтинг WTA. Версия от 27 января:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия)
- 2 (2). Ига Швентек (Польша)
- 3 (3). Кори Гауфф (США)
- 4 (4). Жасмин Паолини (Италия)
- 5 (7). Елена Рыбакина (Казахстан)
- 6 (6). Джессика Пегула
- 7 (14). Мэдисон Киз (обе — США)
- 8 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай)
- 9 (8). Эмма Наварро (США)
- 10 (12). Паула Бадоса (Испания)
- 11 (10). Дарья Касаткина
- 13 (13). Диана Шнайдер
- 15 (15). Мирра Андреева
- 18 (16). Анна Калинская
- 21 (21). Людмила Самсонова
- 23 (32). Анастасия Павлюченкова