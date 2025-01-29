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Калинский: Синнер сказал, что приедет на матч «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал о встрече с первой ракеткой мира по теннису Янником Синнером.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Следит ли Синнер за футболом? Да, сказал, что приедет к нам на матч “Пари НН” (улыбается). Хотя с его графиком, скорее, я приеду на какой-то его теннисный матч, когда буду в отпуске. Шансов на это больше. Хотя по общению с ним я понял, что он уже видел пару матчей “Пари НН”. Не знаю, полностью или нет и насколько ему понравилось. Но он чётко понимал, что существует такая команда в России и за неё играет брат его девушки. Может, Аня ему подсказала. Может, сам так подготовился к нашей встрече», — приводят слова Калинского «Известия».

Напомним, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер встречается с российской теннисисткой Анной Калинской — сестрой Николая Калинского. Впервые теннисисты подтвердили слухи об отношениях в мае 2024 года во время «Ролан Гаррос». Анна Калинская не смогла сыграть на Australian Open — 2025 и снялась с него из-за вируса.

Пара россиянки и итальянца настолько обсуждаема в СМИ и среди любителей тенниса, что за время их отношений фейковые новости о помолвке и расставании несколько раз появлялись в сети.