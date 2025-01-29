Калинский: Синнер сказал, что приедет на матч «Пари НН»

«Следит ли Синнер за футболом? Да, сказал, что приедет к нам на матч “Пари НН” (улыбается). Хотя с его графиком, скорее, я приеду на какой-то его теннисный матч, когда буду в отпуске. Шансов на это больше. Хотя по общению с ним я понял, что он уже видел пару матчей “Пари НН”. Не знаю, полностью или нет и насколько ему понравилось. Но он чётко понимал, что существует такая команда в России и за неё играет брат его девушки. Может, Аня ему подсказала. Может, сам так подготовился к нашей встрече», — приводят слова Калинского «Известия».