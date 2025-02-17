Андреева и Касаткина улучшили свои позиции в рейтинг WTA

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая возглавила рейтинг в октябре 2024 года. В топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений.
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на 11-е место. Диана Шнайдер сохранила за собой 13-ю строчку. 17-летняя Мирра Андреева впервые в своей карьере поднялась на 14-е место. Она остается самой юной теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA. Также место в топ-20 сохранила Анна Калинская.
В обновленном рейтинге 13 российских теннисисток располагаются в топ-100. Большее представительство в сотне лучших только у США (17).
Рейтинг WTA от 17 февраля:
- (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков;
- (2). Ига Швентек (Польша) — 8160;
- (3). Кори Гауфф (США) — 6538;
- (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5398;
- (5). Джессика Пегула (США) — 5076;
- (6). Мэдисон Киз (США) — 4680;
- (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985;
- (9). Эмма Наварро (США) — 3649;
- (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588;
- (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;
13. (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2853…
14. (15). Мирра Андреева (Россия) — 2730…
19. (18). Анна Калинская (Россия) — 2304…
22. (26). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…
25. (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
33. (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1619…
36. (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510
50. (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…
60. (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…
72. (70). Камилла Рахимова (Россия) — 922…
73. (72). Анна Блинкова (Россия) — 916…
94. (81). Эрика Андреева (Россия) — 775.