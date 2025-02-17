Андреева и Касаткина улучшили свои позиции в рейтинг WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на 11-е место. Диана Шнайдер сохранила за собой 13-ю строчку. 17-летняя Мирра Андреева впервые в своей карьере поднялась на 14-е место. Она остается самой юной теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA. Также место в топ-20 сохранила Анна Калинская.