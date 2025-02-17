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Андреева и Касаткина улучшили свои позиции в рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Daniel Pockett/Getty Images

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая возглавила рейтинг в октябре 2024 года. В топ-10 рейтинга не произошло никаких изменений.

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на 11-е место. Диана Шнайдер сохранила за собой 13-ю строчку. 17-летняя Мирра Андреева впервые в своей карьере поднялась на 14-е место. Она остается самой юной теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA. Также место в топ-20 сохранила Анна Калинская.

В обновленном рейтинге 13 российских теннисисток располагаются в топ-100. Большее представительство в сотне лучших только у США (17).

Рейтинг WTA от 17 февраля:

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков;
  2. (2). Ига Швентек (Польша) — 8160;
  3. (3). Кори Гауфф (США) — 6538;
  4. (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5398;
  5. (5). Джессика Пегула (США) — 5076;
  6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4680;
  7. (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153;
  8. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985;
  9. (9). Эмма Наварро (США) — 3649;
  10. (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588;
  11. (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;
    13. (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2853…
    14. (15). Мирра Андреева (Россия) — 2730…
    19. (18). Анна Калинская (Россия) — 2304…
    22. (26). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…
    25. (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…
    33. (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1619…
    36. (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510
    50. (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…
    60. (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…
    72. (70). Камилла Рахимова (Россия) — 922…
    73. (72). Анна Блинкова (Россия) — 916…
    94. (81). Эрика Андреева (Россия) — 775.