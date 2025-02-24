Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-10 рейтинга WTA

Кроме того, Андреева в возрасте 17 лет 301 дня стала самой юной теннисисткой в топ-10 рейтинга WTA с августа 2006 года. Тогда в топ-10 в возрасте 17 лет 106 дней поднялась чешка Николь Вайдишова.