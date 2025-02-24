Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко, которая возглавила рейтинг в октябре 2024 года. Вторую строчку сохранила за собой Ига Швентек из Польши, третья позиция у американки Коко Гауфф.
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA. После победы на турнире WTA-1000 в Дубае 17-летняя теннисистка поднялась с 14-й строчки на 9-ю. Также Андреева стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину.
Мирра Андреева стала 14-й россиянкой в топ-10 рейтинга WTA в XXI веке. Она встала в один ряд с такими именитыми теннисистками, как Анна Курникова, Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова, Анна Чакветадзе, Динара Сафина, Вера Звонарева, Мария Кириленко, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.
Кроме того, Андреева в возрасте 17 лет 301 дня стала самой юной теннисисткой в топ-10 рейтинга WTA с августа 2006 года. Тогда в топ-10 в возрасте 17 лет 106 дней поднялась чешка Николь Вайдишова.
Рейтинг WTA от 24 февраля:
- (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9076 очков;
- (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985;
- (3). Коко Гауфф (США) — 6333;
- (5). Джессика Пегула (США) — 5196;
- (6). Мэдисон Киз (США) — 4679;
- (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4518;
- (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780;
- (14). Мирра Андреева (Россия) — 3720;
- (9). Эмма Наварро (США) — 3704…
12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3116;
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2908…
21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…
25 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1945…
34 (19). Анна Калинская (Россия) — 1634…
33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1564…
38 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1455…
50 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 1161…
60 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…
73 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 922…
74 (73). Анна Блинкова (Россия) — 916…
91 (94). Эрика Андреева (Россия) — 775.