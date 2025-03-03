Арина Соболенко и Карлос Алькарас номинированы на премию Laureus

Арина Соболенко поборется за награду в категории «Спортсменка года» с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая в прошлом году выиграла три золота и одно серебро на Олимпиаде в Париже и полузащитницей «Барселоны» Айтаной Бонмати. В 2024 году Бонмати получила второй «Золотой мяч» и стала игроком года по версии ФИФА.