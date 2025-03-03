Арина Соболенко и Карлос Алькарас номинированы на премию Laureus

Арина Соболенко поборется за награду в категории «Спортсменка года» с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая в прошлом году выиграла три золота и одно серебро на Олимпиаде в Париже и полузащитницей «Барселоны» Айтаной Бонмати. В 2024 году Бонмати получила второй «Золотой мяч» и стала игроком года по версии ФИФА.
Также на звание «Спортсменка года» претендуют представительницы легкой атлетики: олимпийская чемпионка Парижа в марафоне Сифан Хассан и рекордсменка мира на дистанции 1500 метров и действующая чемпионка Игр в этой дисциплине Фаит Кипьегон.
Соперниками Алькараса стали рекордсмен мира и олимпийский чемпион Парижа в прыжках с шестом Арман Дюплантис. Пловец Леон Маршан, который выиграл четыре золотые награды на домашней Олимпиаде во Франции. Действующий чемпион мира и победитель двух Гранд- туров (Тур де Франс и Джиро д’Италия) Тадей Погачар и четырехкратный победитель «Формулы-1» Макс Ферстаппен.
Действующим лауреатом премии в категории «Спортсмен года» является сербский теннисист Новак Джокович, а «Спортсменкой года» — Айтана Бонмати.
Церемония вручения Laureus World Sports Awards пройдет 21 марта в Мадриде.