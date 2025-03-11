Соболенко: Нужно что-то кроме тенниса, чтобы не кипела голова

«Иногда надо выбирать, что и где играть. Опять-таки, на Ближнем Востоке я уже последние три года просто не могу эмоционально собраться… Ну, я стараюсь, надеюсь, что буду хорошо там играть, как-то стабильность будет. Но каждый раз после такой эмоциональной Австралии, честно, просто не получается эмоционально и физически, да и по здоровью тоже постоянно проседает всё. Поэтому это такой баланс. Нужно хорошо работать и хорошо восстанавливаться. И, помимо всего восстановления, работы, иметь ещё какие-то вещи, которые приносят веселье, наслаждение и что-то отдельное от тенниса, чтобы голова не кипела просто», — сказала Соболенко в эфире «Больше!».
Арина Соболенко также рассказала, что ее фитнес-тренер принес ей упражнения из джиу-джитсу.
«Мы пробовали разные вещи, что будет лучше работать. Джейсон Стейси принес в тренировочный процесс даже упражнения из джиу-джитсу. Очень много всего. Мой фитнес-тренер много анализирует, смотрит, то есть нет такого, что вот он просто сказал: “Это упражнение классно для теннисистов, вот это тоже классно, поэтому будем это делать”. Он смотрит, что и как нужно улучшить, чтобы на корте это все помогало», — добавила первая ракетка мира.
26-летняя Арина Соболенко возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. До этого спортсменка из Беларуси была первой ракеткой мира на протяжении восьми недель — с 11 сентября по 5 ноября 2023 года. Соболенко побеждала на трех турнирах «Большого шлема» — в 2023 и 2024 годах на Открытом чемпионате Австралии и в 2024-м на US Open.