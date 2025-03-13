Самсонова впервые в карьере вышла в ¼ финала Индиан-Уэллса

25-я ракетка мира Самсонова встречалась с финалисткой «Ролан Гаррос»-2024 Джасмин Паолини из Италии, которая располагается на шестом месте в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.