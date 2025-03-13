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Самсонова впервые в карьере вышла в ¼ финала Индиан-Уэллса

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче четвертого круга престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-я ракетка мира Самсонова встречалась с финалисткой «Ролан Гаррос»-2024 Джасмин Паолини из Италии, которая располагается на шестом месте в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

В четвертьфинале турнира категории WTA 1000 Самсонова сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси. Соболенко в матче четвертого круга обыграла британку Сонай Картал в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 12 минут.

Ранее Самсонова и Соболенко встречались между собой четыре раза. Счет личных встреч равный 2−2. В последний раз девушки играли друг против друга в Цинциннати. Тогда победу одержала Арина Соболенко, став впоследствии чемпионкой турнира.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у женщин в одиночном разряде составляет около $9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швентек.